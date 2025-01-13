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Мигранта, работавшего в борделе Екатеринбурга под женским именем, выслали из РФ

Мигранта из Узбекистана, который представлялся Ларисой (настоящее имя — Расул), работавшего в борделе на ул. Черепанова в Екатеринбурге, выдворили за пределы РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

На мигранта, нелегально пребывавшего в России, полицейскими был составлен протокол по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ

На мигранта, нелегально пребывавшего в России, полицейскими был составлен протокол по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На мигранта, нелегально пребывавшего в России, полицейскими был составлен протокол по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его данным, мигрант пребывал в России нелегально — на него сотрудниками полиции был составлен протокол по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Другой работник борделя Джансанбек был отправлен под административный арест на пять суток. «После отбытия наказания он в добровольном порядке вернется домой»,— заявил господин Чукреев.

Анастасия Таначева

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