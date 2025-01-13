Из Саратова скоростные поезда пустят в Волгоград, Самару и Москву

Министерство транспорта Саратовской области сообщило о планах по развитию железнодорожных маршрутов между регионами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках транспортной стратегии России до 2030 года запланированы проекты, направленные на улучшение скоростного движения. В их числе — участки «Москва — Рязань — Мичуринск — Саратов», «Саратов — Самара» и «Саратов — Волгоград».

Для реализации этих проектов ОАО «РЖД» разработало программу обновления пригородного подвижного состава на 2023-2035 годы. Документ учитывает замену выбывающего парка, а также развитие маршрутной сети в регионах. Для АО «Саратовская ППК» предусмотрено обновление подвижного состава.

Никита Маркелов