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Коммерсантъ FM
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Из Саратова скоростные поезда пустят в Волгоград, Самару и Москву

Министерство транспорта Саратовской области сообщило о планах по развитию железнодорожных маршрутов между регионами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках транспортной стратегии России до 2030 года запланированы проекты, направленные на улучшение скоростного движения. В их числе — участки «Москва — Рязань — Мичуринск — Саратов», «Саратов — Самара» и «Саратов — Волгоград».

Для реализации этих проектов ОАО «РЖД» разработало программу обновления пригородного подвижного состава на 2023-2035 годы. Документ учитывает замену выбывающего парка, а также развитие маршрутной сети в регионах. Для АО «Саратовская ППК» предусмотрено обновление подвижного состава.

Никита Маркелов

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