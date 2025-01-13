В Челябинской области самый низкий на Урале прожиточный минимум в 2025 году

В Челябинской области в 2025 году установлен самый низкий прожиточный минимум на душу населения среди регионов Уральского федерального округа. Сейчас он составляет 16,3 тыс. руб., указано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Немногим выше прожиточный минимум на душу населения в Курганской области, где он находится на уровне 16,6 тыс. руб. Далее идут Свердловская и Тюменская области, где величина в 2025 году составляет 17,5 тыс. руб. и 17,7 тыс. руб. соответственно. Самые высокие показатели — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — 21,2 тыс. руб. и 24,2 тыс. руб. соответственно.

По стране в топ-3 регионов с самым высоким прожиточным минимумом входят Чукотский автономный округ (46,2 тыс. руб.), Магаданская область (30,8 тыс. руб.) и Ненецкий АО (29,3 тыс. руб.). В антирейтинг попали Тамбовская (14,7 тыс. руб.) и Саратовская области (14,8 тыс. руб.), а также Республики Мордовия и Татарстан (по 15 тыс. руб.).

Виталина Ярховска