В Челябинской области самый низкий на Урале прожиточный минимум в 2025 году
В Челябинской области в 2025 году установлен самый низкий прожиточный минимум на душу населения среди регионов Уральского федерального округа. Сейчас он составляет 16,3 тыс. руб., указано на портале правовой информации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Немногим выше прожиточный минимум на душу населения в Курганской области, где он находится на уровне 16,6 тыс. руб. Далее идут Свердловская и Тюменская области, где величина в 2025 году составляет 17,5 тыс. руб. и 17,7 тыс. руб. соответственно. Самые высокие показатели — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — 21,2 тыс. руб. и 24,2 тыс. руб. соответственно.
По стране в топ-3 регионов с самым высоким прожиточным минимумом входят Чукотский автономный округ (46,2 тыс. руб.), Магаданская область (30,8 тыс. руб.) и Ненецкий АО (29,3 тыс. руб.). В антирейтинг попали Тамбовская (14,7 тыс. руб.) и Саратовская области (14,8 тыс. руб.), а также Республики Мордовия и Татарстан (по 15 тыс. руб.).