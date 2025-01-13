Суд оштрафовал предприятие в Полевском на 790 тысяч за нелегальный софт

В Полевском (Свердловская область) ООО «Спецмонтажконструкция» и директор предприятия Алексей П. выплатят ООО «1С» 790 тыс. руб. за использование нелицензированного программного обеспечения. Соответствующие изменения в решение Полевского городского суда внесла судебная коллегия по гражданским делам Свердловского области, сообщили в пресс-службе регионального суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Полевском ООО «Спецмонтажконструкция» и директор предприятия Алексей П. выплатят ООО «1С» 790 тыс. руб. за использование нелегального ПО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Полевском ООО «Спецмонтажконструкция» и директор предприятия Алексей П. выплатят ООО «1С» 790 тыс. руб. за использование нелегального ПО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что на «Спецмонтажконструкции» было выявлено незаконное использование блока программ для ЭВМ «1С: Предприятие 7.7» стоимостью 395 тыс. руб., исключительными правами на которые обладает ООО «1С». Предприятие обратилось в Полевской горсуд с иском к Алексею П. и ООО «Спецмонтажконструкция».

«Истец просил взыскать с ответчиков солидарно компенсацию в двукратном размере стоимости исключительных прав, то есть 790 тысяч рублей. Суд признал надлежащим ответчиком только предприятие, с него и взыскал компенсацию за нарушение исключительных прав истца»,— говорится в сообщении Свердловского облсуда.

Однако решение не устроило обе стороны, на него были поданы апелляции в вышестоящую инстанцию. «1С» настаивал на том, чтобы взыскать ущерб и с директора, поскольку его вина была установлена приговором суда. Ответчик просил отменить решение, так как правообладатель не понес фактического ущерба.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного изменила решение суда. Приговором Полевского горсуда была установлена вина обоих ответчиков, с них была взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 790 тыс. руб.

Анастасия Таначева