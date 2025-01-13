Учреждение саратовского минстроя арендовало офис у московской компании

Госучреждение «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» арендовало офис за 3,915 млн руб. Договор без конкурса заключили с московским ООО «Интеро».

Помещения общей площадью 980 кв. м расположены на первом этаже здания по адресу: Саратов, ул. Зарубина, д. 150, стр. 3. Арендаторы получат мебель и оборудование, включая сплит-системы, водонагреватели и парковочные места. Срок аренды — с 1 января по 30 ноября 2025 года.

«Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области», подведомственное комитету по управлению имуществом правительства региона. Государственное учреждение арендует офисные площади в собственном здании — здесь уже находится ПАО «Саратовэнерго».

Никита Маркелов