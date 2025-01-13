Пожар в челябинском цехе начался из-за короткого замыкания электропроводки

В Челябинске сотрудники МЧС назвали предварительную причину пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей. Возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства на 14:30, пожар на площади 300 кв. м полностью потушен. В ликвидации возгорания, начавшегося около 9 часов утра 13 января, участвовали 36 человек и девять единиц техники. К полудню было ликвидировано открытое горение. Во время пожара никто не пострадал, до приезда сотрудников МЧС 50 человек эвакуировались из здания