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Пожар в челябинском цехе начался из-за короткого замыкания электропроводки

В Челябинске сотрудники МЧС назвали предварительную причину пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей. Возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства на 14:30, пожар на площади 300 кв. м полностью потушен. В ликвидации возгорания, начавшегося около 9 часов утра 13 января, участвовали 36 человек и девять единиц техники. К полудню было ликвидировано открытое горение. Во время пожара никто не пострадал, до приезда сотрудников МЧС 50 человек эвакуировались из здания

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