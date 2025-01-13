Детки в цифровой клетке

Больше половины родителей следят за детьми через гаджеты. И четверть из них используют для этого специальные приложения, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные соцопроса центра инноваций Future Crew. О росте спроса на услуги родительского контроля заявляет и «Большая четверка» сотовых операторов, их сервисы якобы подключили 12% респондентов. Какие программы есть на рынке? Как эти запреты пытаются обойти школьники? И можно ли контролировать мессенджеры детей, куда активно заходят мошенники? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проблема отцов и детей в 2025 году переместилась в цифровую сферу. Родители пытаются контролировать их через гаджеты, а те быстро подбирают пароли к телефонам взрослых и отменяют слежение, рассказывают опрошенные “Ъ FM” эксперты. По разным опросам, 44% родителей уже установили ограничения на потребление детьми контента в сети. Можно заблокировать неизвестные звонки, поставить запрет скачивать определенные приложения и открыть доступ только к проверенным ресурсам. Есть еще функция экранного времени, GPS-трекеры и умные часы плюс сервисы контроля от сотовых операторов. Такая услуга обойдется в среднем в 5-7 руб. в день в зависимости от провайдера.

И в этом случае детям сложнее сбросить настройки с родительского гаджета, говорит ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов: «Что касается экранного времени, классического родительского контроля, обойти эту защиту поможет сброс телефона до заводских настроек. Что касается, например, GPS-трекера или детализации трат интернета, то в данном случае необходимо будет получить код от личного кабинета сотового оператора, чтобы мониторить данную статистику. Еще можно настроить двухфакторную авторизацию — это будет более надежно, поскольку даже сброс телефона до заводских настроек не отключит GPS-трекер. Наиболее важно заблокировать доступ к запрещенным интернет-ресурсам, фишинговым сайтам, участие в запрещенных группах».

Мессенджеры — единственное приложение, куда родителям закрыт доступ, и где активно работают мошенники. Теперь они чаще выводят деньги с помощью детей, говорит бизнес консультант по безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий: «Мошенники не делают большой разницы между тем, кому пишут. Моей 14-летней дочери звонили якобы от "Госуслуг" и просили выполнить ряд действий для того, чтобы получить доступ к ее аккаунту. Я пользовался разными программами — и зарубежными, и российскими. Могу сказать, что они для такого контроля не предназначены. Это является вмешательством в частную жизнь, поэтому производители их не пишут. К сожалению, продуктов для родителей, которые бы могли в реальном времени отслеживать, с кем переписывается ребенок и что он там пишет, не существует».

Единственный эффективный инструмент в этом случае — только объяснение ребенку, как правильно выбирать пароль, включать многофакторную аутентификацию и избегать уловок мошенников в мессенджерах. А вот гаджеты у детей забирать не стоит, говорит семейный психолог Центра системной семейной терапии Марина Слинькова: «Телефон требует своих границ. Системы контроля начинают зреть с 13 лет. До этого ребенку трудно это регулировать, ему необходимо помогать со стороны: можешь поиграть, полчаса, потом я заберу у тебя телефон, давай что-то почитаем, или ты выйдешь на улицу. Мы предлагаем способы, как справиться с этим состоянием. Если этих границ раньше не поставили, дали и забрали, возникнет гнев, импульсивные реакции, и во что они выльются, довольно сложно предсказать».

Только на прошлой неделе 15-летняя москвичка отдала курьеру более 300 тыс. руб. родительских сбережений. Ей, по данным столичной прокуратуры, якобы позвонил сотрудник сотовой связи и под предлогом продления договора получил код из СМС. А до этого 11-летняя школьница отправила в мессенджер данные банковской карты матери. Девочка хотела купить персонажа для компьютерной игры. В итоге мошенники совершили покупок на 400 тыс. руб.

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Аэлита Курмукова