В Энгельсе под суд пойдет экс-директор МКУ за травмирование женщины от ветки

Прокуратура Энгельса направит уголовное дело о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), в отношении 41-летнего местного жителя в Энгельсский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.

Обвинительное заключение по делу утвердил зампрокурора Энгельса Никита Вальков. Согласно релизу, экс-директор МКУ «Городское хозяйство» Энгельса не стал организовывать работы по своевременному обнаружению и ликвидации аварийных, старовозрастных, больных зеленых насаждений на ул. Кожевенной. Также не была проведена вырезка сухих и поломанных ветвей деревьев на территории муниципального тротуара.

31 декабря позапрошлого года 48-летняя женщина шла по тротуару на указанной улице, и в какой-то момент на нее упала ветка. Она получила многочисленные травмы позвоночника, ребер и ног, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.

Павел Фролов