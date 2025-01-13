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В Советском районе Челябинска отключат воду в 15 жилых домах и трех детсадах

На территории Советского района Челябинска будут проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по улице Свободы, 94а. В связи с этим 14 января без воды останутся 19 зданий. Об этом сообщает МУП «ПОВВ».

В этот день с 9 утра до 19 часов вечера воды не будет в жилых домах на улице Свободы №90А, 92, 92А, 92Б, 94, 96, 98. Аналогичная ситуация — в зданиях №55Б, 57, 57А, 59 и 59А на Цвиллинга. Воды также не будет в многоквартирных домах №5, 6, 8 на улице Евтеева.

Кроме того, водоснабжение ограничат в двух филиалах детского сада «Росинка» на улице Свободы, 94А и на Евтеева, 8А, в детсаду №152 на Свободы,98А, а также в здании на Орджоникидзе, 27А, где располагается администрация Советского района.

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