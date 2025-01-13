Песков отказался комментировать заявления Зеленского об обмене солдат КНДР

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался комментировать заявления украинского президента Владимира Зеленского о захваченных в плен северокорейских солдат. Накануне господин Зеленский сообщил, что готов обменять северокорейских солдат, если лидер КНДР Ким Чен Ын организует возвращение украинских военных из российского плена. По словам господина Пескова, российская сторона обсуждает возможные обмены, но процесс переговоров «идет нелегко».

«Мы никак не можем его прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности»,— сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время конфколла. Он добавил, что российская сторона продолжает обсуждение обменов. «Мы заинтересованы в этом. Процесс идет нелегко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена»,— заключил он.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 30 декабря. Тогда обе стороны передали по 150 военных. 12 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что диалог об обмене с украинской стороной «идет тяжело». 24 декабря глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель сообщал «Ъ», что с февраля 2022 года сотрудники МККК посетили 4,7 тыс. российских и украинских военнопленных. С того же момента МККК удалось передать военнопленным 9,2 тыс. письменных и устных сообщений от членов семей.

Подробности — в интервью Бориса Мишеля «Ъ».

Полина Мотызлевская