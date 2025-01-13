«Краснодар-ЮМР» продлил сотрудничество с футболистом сборной Бразилии Каике

Игрок сборной Бразилии по пляжному футболу Каике продолжит в 2025 году выступать за ПФК «Краснодар-ЮМР». Стороны достигли соглашения о продолжении сотрудничества, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

В организации Каике называют мастером своего дела. В пресс-службе отметили, что футболист «умеет находить ключи к обороне соперника и создавать яркие моменты на песке».

Игроком «Краснодара-ЮМР» 27-летний Каике стал в сентябре 2024 года. За это время он сыграл за команду шесть матчей в розыгрыше Кубка России. Во время игр он забил шесть голов и отметился тремя результативными передачами. Также вместе с краснодарцами бразильский форвард выиграл турнир Южной межрегиональной ассоциации пляжного футбола — Tiger cub.

В октябре Каике, выступая за национальную сборную Бразилии, стал победителем турнира International Challenge, который прошел в рамках розыгрыша Кубка Северо-Востока (Copa do Nordeste).

Татьяна Ручкина