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«Краснодар-ЮМР» продлил сотрудничество с футболистом сборной Бразилии Каике

Игрок сборной Бразилии по пляжному футболу Каике продолжит в 2025 году выступать за ПФК «Краснодар-ЮМР». Стороны достигли соглашения о продолжении сотрудничества, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

В организации Каике называют мастером своего дела. В пресс-службе отметили, что футболист «умеет находить ключи к обороне соперника и создавать яркие моменты на песке».

Игроком «Краснодара-ЮМР» 27-летний Каике стал в сентябре 2024 года. За это время он сыграл за команду шесть матчей в розыгрыше Кубка России. Во время игр он забил шесть голов и отметился тремя результативными передачами. Также вместе с краснодарцами бразильский форвард выиграл турнир Южной межрегиональной ассоциации пляжного футбола — Tiger cub.

В октябре Каике, выступая за национальную сборную Бразилии, стал победителем турнира International Challenge, который прошел в рамках розыгрыша Кубка Северо-Востока (Copa do Nordeste).

Татьяна Ручкина

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