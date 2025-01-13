В Копейске ликвидировали пожар на мусорном полигоне

В поселке Старокамышинск Копейского городского округа ликвидировали пожар на мусорном полигоне. Работали два отделения дежурного караула пожарной части №110. Об этом сообщает ОГКУ «Противопожарная служба Челябинской области».

Пожар произошел утром 13 января. Огонь распространился на площади 100 кв. м. В этот момент на полигоне спецтехники не было. Пострадавших, а также угрозы возгорания жилых домов рядом с поселком нет.

В настоящий момент на полигоне продолжает дежурить караул, чтобы не допустить повторного возгорания.