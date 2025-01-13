В Саратове осудят экс-председателя комитета за превышение должностных полномочий

Кировский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении экс-председателя комитета по реализации инвестпроектов в строительстве региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.

Согласно релизу, с 2021 по 2022 годы фигурант заключил госконтракты на капстроительство и изготовление проектной документации медучреждения. Во время строительства же задействовали проект иного учреждения здравоохранения, характеристики которого не подходили для нового объекта. При этом фигурант действовал совместно с бывшим директором государственного казенного учреждения Саратовской области.

В связи с вышеуказанным пришлось вносить изменения в проектно-сметную документацию. Это обернулось увеличением стоимости на 66 млн руб. Прокуратура Кировского района Саратова утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-председателя комитета и направила материалы в суд. Соучастника ранее наказали лишением свободы в исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов