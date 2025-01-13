Иномарка сбила подростка в Сочи

Вечером в воскресенье, 12 января, в Сочи произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Около 17:00 иномарка сбила подростка на улице Донской, передает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По данным полиции, 36-летний мужчина управляя автомобилем «Тойота» допустил наезд на 12-летнего мальчика. Последний переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода. Юноша получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего за выходные с 10 по 12 января на дорогах Кубани произошло 33 ДТП. В них пострадали 39 человек и погибли трое. Восемь случаев — наезды на пешеходов (один погибший и семь пострадавших). В 12 случаях аварии происходили по причине превышения скорости. В таких ДТП погибли два человека и пострадали 17.

«Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть дороги необходимо только по обозначенным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, а также перед выходом на проезжую часть дороги необходимо убедиться в безопасности перехода»,— призвали в ведомстве.

Вячеслав Рыжков