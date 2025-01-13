Участок тротуара на Садовой улице восстановили после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства при производстве земляных и ремонтных работ в центре города. По ее итогам были выявлены нарушения.

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Как сообщили 13 января в надзорном ведомстве, в частности, в ходе проверки было установлено, что напротив дома 50 по Садовой улице проводились работы по ремонту электрокабеля. В предусмотренный графиком срок они были завершены, однако поврежденные в процессе проведения работ объекты благоустройства не восстановлены.

Районная прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации. После этого тротуар отремонтировали, а благоустройство восстановили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сразу несколько дорог в Василеостровском районе Петербурга также отремонтировали после вмешательства прокуратуры.

Андрей Цедрик