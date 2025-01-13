В ДГТУ создали технологию, которая увеличит производительность птицеферм

Ученые ДГТУ создали систему, которая способна выявлять факторы, негативно влияющие на здоровье птиц. Технология облегчит проведение человеком ветеринарно-зоотехнических мероприятий на птицеферме, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

На основе искусственного интеллекта была создана технология, которая способна отслеживать поведенческие реакции утки на кормление. С помощью этой информации можно распознать признаки болезни птицы и предпринять профилактические меры.

Внедрение системы сможет увеличить продуктивность дичеферм охотничьих хозяйств и сохранить биоразнообразие экосистем. Создатели технологии отмечают, что система может быть внедрена и в другие области сельского хозяйства, требующие мониторинга поведения животных.

Ева Китаева