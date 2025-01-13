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В Челябинской области ожидают похолодание до 25 градусов и гололед

Госавтоинспекция Челябинской области сообщает о похолодании и гололедице на дорогах региона. В ближайшие дни температура воздуха может опуститься до -25°С.

Автомобилистам рекомендуют держать дистанцию с другими машинами, соблюдать комфортную скорость, включать ближний свет и противотуманные фары, во время вынужденных остановок на трассе использовать аварийный сигнал, а также при возможности находить более безопасные места — стоянки у придорожных кафе или гостиниц, а также автозаправочные станции.

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