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Коммерсантъ FM
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Голикова рассказала об изменениях в программе гарантий бесплатной медпомощи

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об увеличении на 500 млрд руб. (+16,5%) финансирования программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Программа также дополнена отдельным разделом по оказанию медпомощи демобилизованным участникам боевых действий — для них будет организовано внеочередное получение высокотехнологичной медпомощи и реабилитации.

По словам вице-премьера, увеличение финансирования программы позволит оказывать помощь большему количеству людей, а также покроет рост расходов на оплату труда медиков более чем на 17%. Раздел по медпомощи участникам военной операции, в частности, включает расширенную диспансеризацию, превентивное оказание первой медико-санитарной помощи и приоритетное прохождение санаторно-курортного лечения.

Среди других изменений в программе — выделение санаторно-курортного лечения в отдельный раздел, актуализация порядка назначения не зарегистрированных в России лекарств, а также организация стационаров на дому для жителей труднодоступных населенных пунктов.

Правительство утвердило программу гарантий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов 27 декабря 2024 года. В правительстве тогда сообщали, что в 2025 году в рамках программы будет увеличен объем помощи гражданам репродуктивного возраста — обследование смогут пройти свыше 19 млн человек (32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет). В прошлом году финансирование программы было увеличено на 400 млрд руб.

Полина Мотызлевская

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