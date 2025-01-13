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В Екатеринбурге откроют шесть площадок для переработки новогодних елей

АО «Спецавтобаза» 18 января откроет шесть мобильных пунктов для сбора елей в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе городской администрации. В частности, пункты на ул. Лучистая, д. 2; ул. Лучистая, д. 4 и ул. Счастливая, д. 8 будут работать 18 января, на ул. Краснолесья, д. 117; ул. Краснолесья, д. 143 и ул. Академика Парина, д. 42 «а» — 18-19 января.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С 15 по 20 января спецтехника будет вывозить живые деревья с контейнерных площадок отдельными рейсами. В остальное время специалисты будут забирать хвойные вместе с крупногабаритными отходами»,— добавили в мэрии.

В администрации рекомендовали распилить ель перед отправкой в отсек для крупногабаритных отходов (КГО), чтобы высота дерева не превышала 1,5 м. «Если такого отсека нет — дерево можно оставить около баков, но так, чтобы оно не перекрывало проезд спецтехнике. Искусственные ели нужно разобрать и положить в контейнеры, а если это невозможно — оставить в отсеке для КГО»,— сообщили в пресс-службе, добавив, что с деревьев необходимо снять все праздничные украшения.

По данным мэрии, собранные живые ели раздробят в щепу, которую впоследствии используют для нужд АО «Спецавтобаза». Отмечается, что в январе 2024 года компания переработала 4,7 тыс. деревьев.

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