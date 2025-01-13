Челябинская область в топ-10 направлений по бронированиям жилья в Новый год

Челябинская область заняла 10 место в рейтинге регионов по числу посуточных бронирований в новогодние праздники. На Южном Урале от общего количества заказов в стране сняли 2% квартир и загородных домов, сообщают «Авито Путешествия».

Средняя цена в Челябинской области за аренду квартиры на новогодний период была на уровне 3,4 тыс. руб. в сутки, дома — 11,8 тыс. руб. Первый вид жилья чаще бронировали два человека, второй — пять человек.

Самыми популярными направлениями для путешествий в праздники стали Краснодарский край (9% от всех бронирований), Москва, Санкт-Петербург и Московская область (по 6% у каждого региона), Татарстан (5%), Свердловская, Ростовская области и Ставропольский край (по 3%).

Виталина Ярховска