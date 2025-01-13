ПЗСП рассчитывает принять участие в торгах на право КРТ Камской долины

Компания пермского застройщика ПЗСП — ООО «Спецстрой ПЗСП — Карпинского» — сменила наименование. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», 23 декабря в учредительные документы организации внесли новое название — ООО «Спецстрой ПЗСП — Камская долина». Строительная организация создана в Перми в апреле 2023 года, ее управляющей компанией является АО «ПЗСП».

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В ПЗСП рассказали, что юридическое лицо «Спецстрой ПЗСП — Камская долина» было зарегистрировано для подготовки к участию в аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) в Камской долине. «Территория интересна для ПЗСП, так как находится близко к основной производственной площадке»,— добавили «Ъ-Прикамье».

Напомним, что власти Прикамья планируют еще один проект КРТ в Камской долине. В 2024 году кировская группа «Железно» выиграла торги на право КРТ в Камской долине и на шоссе Космонавтов для возведения аквапарка, жилья и картодрома. Помимо этого в Камской долине предполагается развивать два земельных участка общей площадью 14,29 га, расположенных по другую сторону дороги от ТРК «СпешиLove», в границах улиц Короленко, Маршала Жукова и Спешилова. Для освоения территории надо снести шесть объектов, среди них склад, административное здание, баня. Демонтажу подлежит и долгострой на ул. Маршала Жукова, 52, соседнее с ним нежилое здание и еще один объект незавершенного строительства на ул. Спешилова, 121. Реновацией площадки интересуется один из крупнейших российских девелоперов — ГК «Эталон». Для этого компания создала ООО «СЗ “Эталон Камская долина”».