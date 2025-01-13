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В Казани задержали трех подозреваемых в нападении с ножом на прохожего

В Казани росгвардейцы задержали трех мужчин, подозреваемых в нападении с ножом на прохожего. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Около 21:00 росгвардейцы получили информацию о нападении трех мужчин на случайного прохожего возле жилого дома по ул. Октябрьский городок. Пострадавшему нанесли ножевые ранения. У мужчины также отобрали мобильный телефон и сумку с документами. О происшествии рассказал очевидец.

Сотрудники Росгвардии Татарстана задержали подозреваемых у остановки общественного транспорта и передали их полиции. Среди задержанных — нетрезвые уроженец Курганской области, гражданин из Бурятии и 28-летний местный житель. Все подозреваемые имели судимости за различные виды преступлений. С декабря 2024 года уроженец Курганской области объявлен в федеральный розыск. У задержанных изъяли похищенный мобильный телефон, паспорт и банковские карты.

Потерпевшего госпитализировали. В отношении трех мужчин возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Диана Соловьёва

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