Британский бизнес предпочитает ИИ вместо новых сотрудников
Половина британских компаний намерена сделать ставку на искусственный интеллект, вместо того чтобы нанимать новый персонал. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Boston Consulting Group (BCG).
51% топ-менеджеров, принявших участие в опросе, заявили, что планируют «перенаправить инвестиции с персонала в искусственный интеллект» из-за решения министра финансов страны Рэйчел Ривз повысить взносы работодателей в Фонд государственного страхования (они рассчитываются c учетом зарплат сотрудников). «Люди начинают понимать, что искусственный интеллект и генеративные модели куда выгоднее с точки зрения повышения производительности… в мире, где затраты на трудоустройство растут»,— пояснил итоги опроса управляющий директор и партнер BCG Ник Саут.
Представители бизнеса ранее раскритиковали меры правительства, заявив, что рост страховых взносов выльется в дополнительные многомиллиардные расходы для компаний. В качестве ответной меры 57% респондентов BCG заявили, что намерены нанять меньше людей, чем планировалось изначально.