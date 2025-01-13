В Ростовской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт

В Мясниковском районе Ростовской области ввели в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В феврале 2024 года при реализации нацпроекта «Здравоохранение» учреждение здравоохранения заключило госконтракт на поставку и монтаж в хуторе Красный Крым быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта.

Однако в установленный срок подрядчик работы не выполнил, в связи с чем был привлечен к административной ответственности (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ) и штрафу. В настоящее время работы завершены.

Анна Марьина