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В Ростовской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт

В Мясниковском районе Ростовской области ввели в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В феврале 2024 года при реализации нацпроекта «Здравоохранение» учреждение здравоохранения заключило госконтракт на поставку и монтаж в хуторе Красный Крым быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта.

Однако в установленный срок подрядчик работы не выполнил, в связи с чем был привлечен к административной ответственности (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ) и штрафу. В настоящее время работы завершены.

Анна Марьина

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