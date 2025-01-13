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Штормовое предупреждение о лавиноопасности объявили в горах Сочи

В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Сочи. Опасность существует с 18:00 13 января 2025 года и продлится до 18:00 14 января 2025 года в горах курорта на высоте выше 1 тыс. м. Аналогичное предупреждение также касается горных районов Краснодарского края и Республики Адыгея, где опасные условия будут сохраняться до 18:00 16 января 2025 года, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: 23.mchs.gov.ru

Фото: 23.mchs.gov.ru

Специалисты МЧС настоятельно призывают граждан соблюдать меры безопасности при нахождении в горной местности. Эксперты рекомендуют избегать выхода в горы во время снегопадов и непогоды, а также внимательно следить за изменениями погодных условий. Необходимо заранее знать места возможного схода лавин и избегать участков с крутыми склонами.

В случае попадания в зону схода лавины следует действовать быстро и обдуманно, уклоняясь от ее пути, а если все же произошло засыпание, стараться создать воздушный карман для дыхания и сохранять спокойствие до помощи. В экстренных ситуациях гражданам необходимо обращаться по единым номерам вызова экстренных служб.

Мария Удовик

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