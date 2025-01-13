В Адыгее построят два завода для переработки риса до конца 2025 года

До конца 2025 года в Адыгее запустят два предприятия для переработки риса-сырца, выращенного в регионе и соседних субъектах. Об этом сообщил «ТАСС Кавказ» со ссылкой на минсельхоз республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Новые предприятия будут перерабатывать до 400 тонн риса в сутки. Пока не уточняется, кто станет инвестором и какова сумма вложений в проекты.

В 2024 году в Адыгее собрали 53,7 тыс. тонн риса с площади 9 тыс. га. Урожайностью отличились Тахтамукайский, Красногвардейский и Шовгеновский районы, где она превысила 59 центнеров с га.

Осенью 2024 года цены на рис в Краснодарском крае снизились из-за больших остатков продукции. К концу года цена за кг стабилизировалась на уровне 30 руб.

Глава Национального рисового союза Игорь Лобач подчеркнул, что для рентабельности в 70% урожайность должна достигать 100–120 центнеров с га. Сейчас данный показатель в среднем ниже.

Нурий Бзасежев