Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Университет Иннополис инвестировал в открытие IT-колледжа

Университет Иннополис и компании-партнеры инвестировали в открытие колледжа для подготовки IT-специалистов. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе вуза.

Программа обучения 2025–2026 учебного года рассчитана на 75 студентов. Их наберут среди выпускников 9 классов.

В колледже будут обучать по двум образовательным направлениям: «Информационные системы и программирование» и «Мехатроника и робототехника». Обучение очное, оно запланировано на 3 года и 10 месяцев. Бюджетных мест в колледже пока нет.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...