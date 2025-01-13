Университет Иннополис инвестировал в открытие IT-колледжа

Университет Иннополис и компании-партнеры инвестировали в открытие колледжа для подготовки IT-специалистов. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе вуза.

Программа обучения 2025–2026 учебного года рассчитана на 75 студентов. Их наберут среди выпускников 9 классов.

В колледже будут обучать по двум образовательным направлениям: «Информационные системы и программирование» и «Мехатроника и робототехника». Обучение очное, оно запланировано на 3 года и 10 месяцев. Бюджетных мест в колледже пока нет.

Диана Соловьёва