На трассе М-4 «Дон» обновили более 200 километров дорожного покрытия

Госкомпания «Автодор» в 2024 году завершила ремонт более 200 км трассы М-4 «Дон». Работы составляют почти половину от общего объема обновленных дорог за год — всего специалисты отремонтировали свыше 450 км, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В компании отметили, что М-4 «Дон» является ключевой транспортной артерией юга России, особенно в условиях ограниченной работы аэропортов. Трасса испытывает значительные нагрузки из-за роста автомобильного и грузового трафика.

Среди других крупных проектов «Автодора» за 2024 год выделили обновление федеральной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой, где было заменено более 75 км асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, продолжается строительство скоростной магистрали Джубга — Сочи.

Нурий Бзасежев