В Перми на заправке произошел пожар

В социальных сетях появилась информация о пожаре на заправке рядом с Шоссе Космонавтов. На кадрах опубликованного видео показан дым, исходящий со стелы. По данным краевого МЧС, загорелось информационное табло. Предварительная площадь пожара составляет 1 квадратный метр.

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фото: группа "ВКонтакте" "Мой город - Пермь"



По данным службы, на место направлены 18 специалистов и четыре единицы техники. По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение информационного табло-стелы, расположенного в 50 метрах от АЗС. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.