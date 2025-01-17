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Светит и не греет

100 лет назад профессор Рислер добился новых успехов в изучении холодного света

Иностранная пресса сообщает о новых успехах, достигнутых профессором Рислером, работающим в физической лаборатории Сорбонны. Он изучает теорию и практику холодного света.

Фото: jeferson tomaz / unsplash.com

Фото: jeferson tomaz / unsplash.com

Рислер исходит из свечения светляков. Оно происходит без доступной измерению затраты тепла. Все фосфоресцирующие вещества обладают этим свойством.

Рислер снабжает трубки с разреженным воздухом такими фосфоресцирующими субстанциями. Путем соответствующего регулирования давления он получает лучи, не содержащие зеленого или красного цвета, а лежащие между красным и фиолетовым цветами спектра. Таким образом ему удалось получить высокосвечные лучи с помощью ничтожной затраты энергии.

Как сообщается, он получает свет в 12 000 свечей с помощью всего 2,5 электрической единицы. Однако трубки Рислера, находящиеся в настоящее время для испытания в Лондоне, совсем малы для этого. Они имеют в поперечнике 8 миллиметров и требуют ток в одну десятую миллиампера.

Имеющиеся пока сообщения не совсем ясны, тем более что, как утверждается, Рислеру удалось заставить трубки светиться и после выключения тока. Пока что уже тот процесс, который заключался в замене угольных нитей металлическими в наших электрических лампочках, дал наибольшую экономию энергии при освещении.

О работах профессора Рислера писали «Известия» в 1924 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев

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