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В Саратовской области должны продлить запрет выхода на лед

В Саратовской области в ближайшее время подпишут документ о продлении запрета выхода на лед. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона объяснил это нетипичной для данного времени года теплой погодой, из-за чего на Волге нет ледяного покрова. Господин Бусаргин напомнил о предстоящих Крещенских купаниях, отметив, что в ближайшую неделю не будет продолжительных заморозков. На это указывают синоптики.

По словам Романа Бусаргина, организовать безопасный подход к купелям не получится в связи с наличием множества рисков. Он добавил, что при сохранении текущей погоды лучше всего провести лишь крещенские службы, хотя в местах для купания будут дежурить сотрудники экстренных ведомств.

Павел Фролов

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