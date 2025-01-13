У ярославских строителей снизился индекс уверенности

Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций Ярославской области снизился в четвертом квартале 2024 года на 14%. Об этом сообщает Ярославльстат по итогам обследования деловой активности строительных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Основными факторами, ограничивающими производственную деятельность, руководители строительных организаций считают высокую стоимость материалов (53%) и высокий уровень налогов (43%). Недостаток квалифицированных рабочих назвали 32% респондентов, неплатежеспособность заказчиков — 23%, высокую конкуренцию — 18%.

По данным Ярославльстата, в январе-ноябре 2024 года в Ярославской области объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 68,8% от уровня аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.

Антон Голицын