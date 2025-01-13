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Синоптик рассказал, какая погода будет на Кубани на Крещение

Холодная погода в Краснодарский край пришла надолго. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

По словам синоптика, по ночам на Кубани будут отрицательные температуры. Но к выходным ситуация немного изменится.

На Крещение ожидаются небольшие осадки. Ночью, по прогнозу, будет 0...+2 градуса, днем — около 3...5 градусов тепла.

«Праздник Кубань встретит с осадками в виде мокрого снега и с невысокой температурой. Тех почти весенних 10...15 градусов, что были на прошлой неделе, ждать не нужно»,— сказал Александр Шувалов.

Татьяна Ручкина

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