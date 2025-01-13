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Коммерсантъ FM
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Караульный королевского дворца в Стокгольме упал и воткнул штык себе в голову

Солдат королевской гвардии Швеции во время смены караула у королевского дворца в Стокгольме поскользнулся и вонзил штык себе в голову. Его госпитализировали, сообщает местная газета Expressen.

Инцидент произошел в субботу, 11 января. «Он поскользнулся, неудачно упал и приземлился так, что штык пронзил ему голову за ухом»,— рассказал представитель вооруженных сил Швеции Бьёрн Линдау.

Мужчине помогли другие солдаты, а затем его на скорой отвезли в больницу в коммуне Сольне. Травмы были признаны опасными для жизни, и солдату провели операцию. По словам врачей, она прошла хорошо, его состояние стабилизировалось.

По данным «Радио Швеции», территорию около дворца после этого посыпали песком, а гвардейцы в карауле временно отказались от использования штыков. При этом полностью отказываться от них пока не планируется.

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