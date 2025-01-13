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19-летний житель Башкирии погиб при катании на тюбинге

В минувшую субботу 19-летний житель Альшеевского района погиб, катаясь на тюбинге, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло на дороге Каран-Ташкичу. Тюбинг был прицеплен к Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился ровесник пострадавшего, не имеющий водительских прав. При совершении маневра, тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной «Ладой Приора». От полученных травм житель района скончался в больнице.

По факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Венера Хисамова

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