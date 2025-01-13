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В Казани в уборке снега задействованы 640 рабочих и 510 единиц техники

В Казани на улицах для уборки снега задействовано 510 единиц техники и 640 дорожных рабочих. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на деловом понедельнике.

В Казани в уборке снега задействованы 640 рабочих и 510 единиц техники

В Казани в уборке снега задействованы 640 рабочих и 510 единиц техники

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани в уборке снега задействованы 640 рабочих и 510 единиц техники

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сейчас одна из основных задач дорожных рабочих — ликвидация гололеда на подходах к социальным объектам и наиболее проходимых участках. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что состояние тротуаров в городе неудовлетворительное.

«По-прежнему есть вопросы к предприятиям. Вдоль магазинов, аптек, различных учреждений, которые принадлежат частным собственникам, до сих пор есть неочищенные тротуары», — заявил господин Метшин.

Игорь Куляжев сообщил, что с 1 января в столице Татарстана выпало 32 мм осадков, что составляет около 70% от месячной нормы. В Казани выпал снег с дождем, мокрый снег, дождь, из-за чего на дорогах образовывалась сильная гололедица.

Диана Соловьёва

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