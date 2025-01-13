В Челябинской области пресекли ввоз 20 тонн винограда из Казахстана

Сотрудники Уральского управления Россельхознадзора в пропускном пункте «Бугристое» пресекли ввоз 20 т винограда из Казахстана. Причиной стали подозрительные сведения, указанные в маркировке, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукцию выявили 12 января 2025 года. Машина с грузом следовала в Курганскую область. Инспекторы выяснили, что на ящиках с виноградом либо отсутствовала маркировка, либо была указана сомнительная информация о дате сбора — январь 2025 года.

В управлении Россельхознадора отметили, что производитель находится в городе Петропавловск, где зимой погода схожа с челябинской, из-за чего сбор винограда в таких условиях невозможен. Продукция возвращена в Казахстан и запрещена к ввозу в Россию. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении.