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Почти 52 тысячи трудоспособных жителей Дона остаются безработными

Уровень занятости населения Ростовской области в сентябре-ноябре 2024 года составил 62,5%, оказавшись выше среднего значения по Южному Федеральному округу (60,8%). Незанятыми остаются 51,8 тыс. трудоспособных жителей региона старше 15 лет — следует из актуальной аналитики Ростовстата.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из 4,15 млн человек, проживающих на Дону, занятыми остаются 2,19 млн. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, количество трудящихся дончан увеличилось почти на 40 тыс. человек, а уровень безработицы в течение года последовательно снижался с 3% осенью 2023 года, до 2,3% в ноябре минувшего года. По этому показателю Ростовскую область опережают три соседних региона: Волгоградская область (2,2%), Республика Адыгея (2,1%) и Краснодарский край (2%).

Таким образом, безработица на Дону сохраняется на уровне средних цифр по России.

Дмитрий Ковалевский

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