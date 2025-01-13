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Под Саратовом за довоенный Mercedes просят 3,4 млн рублей

В Энгельсе Саратовской области на продажу выставили раритетный автомобиль за 3,4 млн руб. Соответствующее объявление появилось в Сети.

Речь идет о Mercedes Benz W142, который сошел с конвейера в 1939 году. У этой машины пробег составляет 23 тыс. км.

Автор объявления подчеркнул, что допускается обмен на современный автомобиль. «Двигатель родной есть, лежит отдельно, сзади откидной багажник и сундук. Один в России, в таком кузове, редчайший кузов»,— пишет продавец.

Павел Фролов

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