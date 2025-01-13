В десяти многоэтажках и частном секторе Челябинска отключили воду из-за аварий

Коммунальные аварии произошли в Тракторозаводском, Калининском и Металлургическом районах Челябинска 13 января. Из-за этого в десяти жилых домах и в частом секторе отключено водоснабжение, сообщает МУП «ПОВВ».

В Тракторозаводском районе на улице Танкистов воды нет в домах №138А, 138Б, 140, 140А, 140Б и 140В. Аналогичная ситуация из-за повреждения на водоводе в домах №31В, 31Б, 29В и 29Д на улице 40-летия Победы Калининского района.

Кроме того, отключена вода в частном секторе поселка Каштак в Металлургическом районе, а именно в домах на улицах Алма-Атинская, Кишиневская, Тургоякская, Санаторная, Лесхоз и в жилом комплексе «Соколиная гора».