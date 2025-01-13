В пермском аэропорту пассажиры забыли бюст Сталина

Большое Савино подвело итоги прошедшего года по количеству забытых пассажирами вещей на территории аэровокзала. По данным пресс-службы пермского аэропорта, всего в 2024-м пассажиры оставили 1430 предметов. Среди потерянных вещей оказался бюст Сталина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чаще всего пассажиры оставляли в аэропорту головные уборы, наушники, зарядные устройства, очки, подушки для путешествий, ключи, часы и телефоны. Среди необычных забытых предметов оказались электронная кухонная плита, зубные протезы, кубок, шпага и бюст Сталина.

В прошлом месяце «Ъ-Прикамье» сообщал, что в 2024 году пассажиропоток Большого Савино составил более 1,95 млн человек. Лидером по количеству перевезенных пассажиров стал «Аэрофлот», на его долю пришлось более 660 тыс. пассажиров.