В Кировском районе Казани в ряде домов на 8 улицах на сутки отключат водоснабжение. Об этом рассказали в пресс-службе КирМоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировском районе Казани жители домов на 8 улицах на сутки останутся без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Кировском районе Казани жители домов на 8 улицах на сутки останутся без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Причина отключения водоснабжения — работы по подключению двух жилых домов по ул. Большая к централизованным сетям водоснабжения. Воду отключат с 09:00 14 января до 09:00 15 января в домах на улицах Большая (с 22 до 107), Брюсова, Военная, Казахская, Карельская, Кызыл Армейская (28, 30, 35, 37, 39, 39/1), Столярова (37, 39 корп. 2) и Чистоозерская.

Автоцистерны с водой будут размещать по поступающим заявкам от местных жителей.

Диана Соловьёва