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Команда челябинского завода заняла третье место в автогонке «24 часа Дубая»

Сотрудники челябинского производителя трубопроводной арматуры LD завоевали бронзовую медаль в международной гонке «24 часа Дубая». Дмитрий Левин, Марат Губайдуллин, Константин Мандриков и Виктор Агафонов заняли третье место в категории GT4. Они соревновались на автомобиле Toyota GR Supra GT4 EVO, сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечают в LD, гонку участники закончили без серьезных повреждений автомобиля, хотя во время соревнования две машины сошли с дистанции из-за пожара. Транспорт быстро потушили и убрали с трассы.

Гонка «24 часа Дубая» является одним из крупнейших событий в календаре соревнований на автомобилях. Ежегодно на старт выходят более 70 машин, за рулем которых оказываются 250 гонщиков, представляющих более десятка различных производителей. В общей сложности в суточном марафоне в начале 2025 года приняли участие 30 пилотов из России, всего — 13 экипажей в трех разных классах.

Виталина Ярховска

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