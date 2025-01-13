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В Челябинске ликвидировали пожар в лакокрасочном цехе

36 сотрудников и девять пожарных машин привлекли для ликвидации возгорания в цехе лакокрасочных смесей в Тракторозаводском районе Челябинска. Огонь ликвидировали на площади 300 кв. м. Специалисты устанавливают причину возгорания, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в промышленной зоне утром 13 января произошел крупный пожар в помещении для производства лакокрасочных смесей. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пожарные опасались распространения огня на соседние строения.

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