ГУП Управление административными зданиями Башкирии преобразовано в АО

ГУП «Управление административными зданиями» Башкирии ликвидировано путем реорганизации в АО, указано в Едином государственном реестре юридических лиц. Госпредприятие прекратило деятельность 28 декабря 2024 года, в тот же день зарегистрировано АО «Управление административными зданиями».

Организация осталась в собственности республики, 100% акций владеет министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. По данным Rusprofile, уставный капитал Управления увеличен с 17,3 млн руб. до 128 млн руб.

Управление административными зданиями было зарегистрировано в Уфе в 1993 году. Организация занимается эксплуатацией административных зданий и прилегающих территорий, выполняет роль заказчика-застройщика при строительстве и благоустройстве социальных объектов (котельных, скверов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов).

Идэль Гумеров