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К корме танкера «Волгонефть-239» проложили полкилометра дороги

За два дня к корме севшего на мель танкера «Волгонефть-239» проложили более 500 метров технической дороги. Работы продолжаются, несмотря на дождливую погоду, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

На месте задействовали экскаваторы, самосвалы, грейдеры и гусеничные тракторы. Доступ к судну необходим для ликвидации утечки мазута, произошедшей 10 января в районе мыса Панагия.

Для обеспечения бесперебойного хода работ специалисты проверили поставки инертных материалов, а также уточнили их количество, чтобы избежать задержек в строительстве

Нурий Бзасежев

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