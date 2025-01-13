К корме танкера «Волгонефть-239» проложили полкилометра дороги

За два дня к корме севшего на мель танкера «Волгонефть-239» проложили более 500 метров технической дороги. Работы продолжаются, несмотря на дождливую погоду, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

На месте задействовали экскаваторы, самосвалы, грейдеры и гусеничные тракторы. Доступ к судну необходим для ликвидации утечки мазута, произошедшей 10 января в районе мыса Панагия.

Для обеспечения бесперебойного хода работ специалисты проверили поставки инертных материалов, а также уточнили их количество, чтобы избежать задержек в строительстве

Нурий Бзасежев