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Коммерсантъ FM
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ФСИН: зарплата приговоренных к принудительным работам выросла до 32 тыс. рублей

В 2024 году зарплата приговоренных к принудительным работам в России увеличилась с 24 тыс. руб. до 32 тыс. руб., сообщили ТАСС в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). За год сумма погашенных исковых требований с осужденных выросла с 300 млн руб. до 400 млн руб.

По состоянию на декабрь во всех территориальных управлениях ФСИН, за исключением Запорожской и Херсонской областей, создали более 420 учреждений для принудительных работ. Они рассчитаны на 52 тыс. человек. В Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге создано около тысячи мест для таких осужденных.

Во ФСИН уточнили, что в 2023 году наказание в виде принудительных работ прошли 60 тыс. осужденных, за девять месяцев 2024 года — 67,5 тыс. Из зарплаты, которую получают такие осужденные, они погашают иски, оплачивают коммунально-бытовые услуги, питание и одежду, то есть «фактически находятся на самообеспечении», добавили во ФСИН.

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