В Чишмах экс-сотрудник администрации получил четыре года условно за присвоение

Чишминский районный суд вынес приговор бывшему председателю комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в присвоении (3 ст. 160 УК РФ) и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления на тот же срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 55-летнем Марате Валимхаматове.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что с декабря 2022 года по июль 2023 года занимавшийся организацией выездов спортсменов на соревнования по шахматам, пауэрлифтингу и футболу сотрудник администрации сфальсифицировал документы об оплате проживания членов команд в гостинице. Выделенные из бюджета на эти цели более 53 тыс. руб. он присвоил. Подсудимый признал вину.

Майя Иванова