В Перми за ТЦ «Земляника» и «Парк Авеню» планируется строительство жилья

Региональное минимущество опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории в микрорайоне Парковом в Перми. Как указано в документе, размещенном на сайте министерства, документация будет разработана в отношении земель, ограниченных улицами Строителей, Вокзальной, Уфалейской, зданиями по ул. Строителей, 48а, проспекту Парковому, 15в, 17, 17а, 23, 25а, и ул. Песчаной. Проекты планировки и межевания будут созданы для размещения в этой локации жилых домов ориентировочной площадью 10 тыс. кв. м. Подготовкой документации займется ГБУ «Институт территориального планирования».

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Земли, на которых планируется жилищное строительство, расположены за ТЦ «Земляника» и «Парк Авеню». Эти территории не только пустуют, но и заняты жилыми домами. Общая площадь территории, в отношении которой разработают граддокументацию, составляет 3,43 га.

В краевом минимуществе к моменту выхода публикации планы по развитию участков за ТЦ «Земляника» и «Парк Авеню» прокомментировать не успели.