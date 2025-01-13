Совет законодателей рассмотрит проект Курултая Башкирии об утилизации елок

Совет законодателей принял к рассмотрению разработанный Курултаем Башкирии проект, который вносит изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», предлагая включить в число твердых коммунальных отходов (ТКО) мусор растительного происхождения. В них регулируются вопросы утилизации новогодних елок и других растительных отходов, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Сейчас растительные отходы не учитываются при определении нормативов накопления ТКО и не относятся к ведению региональных операторов, говорится в обосновании к законопроекту. Предложенные изменения решат правовую неопределенность, так как некоторые регионы уже приравнивают растительные отходы к ТКО, полагают инициаторы проекта.

В Башкирии деревья, ветки и листья вывозятся на специализированные площадки за счет местных бюджетов. Однако, говорится в пояснительной записке, такая мера неэффективна, поскольку площадки находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов, мало используются по назначению и превращаются в несанкционированные свалки.

Идэль Гумеров